Presos suspeitos de envolvimento na morte de advogado em Rio Verde

Supostos criminosos foram localizados em cidade no Mato Grosso, a cerca de 488 km do local do crime

Augusto Araújo - 04 de outubro de 2024

Advogado Cássio Bruno Barroso foi morto na porta de escritório em Rio Verde. (Foto: Reprodução)

Três homens e uma mulher foram presos nesta sexta-feira (04), sob a suspeita de estarem envolvidos na morte do advogado Cássio Bruno Barroso, de 48 anos, em Rio Verde. A informação é do portal Rota Jurídica.

Os supostos criminosos foram detidos em Nova Xavantina, cidade localizada no Mato Grosso, a cerca de 488 km do local do crime, em trabalho conjunto entre as polícias de Goiás e do estado vizinho.

Ainda não foi revelada a identidade dos suspeitos, nem a motivação por trás do homicídio.

Relembre

O advogado foi baleado na porta do escritório de advocacia dele, por volta das 13h33.

Conforme imagens de câmera de segurança, a vítima estava entrando em uma caminhonete quando foi surpreendida por um pistoleiro, que o aguardava dentro de um Fiat Uno, estacionado a poucos metros à frente.

Depois de dar vários tiros em Cássio, o autor volta ao automóvel e foge rapidamente da cena do crime.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para prestar os primeiros-socorros, mas o advogado morreu ainda no local.