PSB, PDT e PMB vão apoiar Antônio Gomide no 2° turno em Anápolis

Disputa entre deputado estadual e Márcio Corrêa está marcada para o dia 27 de outubro

Pedro Hara - 07 de outubro de 2024

Deputado estadual Antônio Gomide. (Foto: Elvis Godoi)

Após terminar o 1° turno na 2ª colocação, com 35,45% dos votos válidos para a Prefeitura de Anápolis, Antônio Gomide (PT) receberá o apoio de PSB, PDT e PMB para enfrentar Márcio Corrêa (PL).

A oficialização do suporte do PDT e do PMB será nesta terça-feira (08) e contará com as presenças do deputado estadual George Morais, presidente estadual do PDT, e do ex-prefeito de Trindade, Ricardo Fortunato, presidente estadual do PMB.

Já na quarta-feira (09), será a vez de Gomide receber o apoio do PSB, em evento que contará com a presença do ex-deputado federal Elias Vaz, presidente do PSB.

No 1° turno, tanto PSB quanto PDT estiveram na base de Eerizania Freitas (UB), que obteve 10,88% dos votos válidos, enquanto o PMB lançou a candidatura de José de Lima, que conquistou 1,58% dos votos válidos.

A disputa entre Gomide e Márcio Corrêa está marcada para o dia 27 de outubro.