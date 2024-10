Últimos dias para se inscrever em concurso no Distrito Federal com salários de até R$ 11 mil

Dentre as opções disponibilizadas, estão para os cargos de técnico administrativo, com 10 vagas, suporte técnico em informática, com uma vaga

Samuel Leão - 07 de outubro de 2024

Candidatos realizando provas de concurso público. (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

Já estão abertas as inscrições para o concurso público, de nível médio e superior, para atuar pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP) em Brasília. No total, foram ofertadas 27 vagas, além da formação do cadastro de reserva.

Dentre as opções disponibilizadas, estão para os cargos de técnico administrativo, com 10 vagas, suporte técnico em informática (01), analista técnico (03) e arquivista/biblioteconomista (01).

Outras ofertas foram para auditor interno (01), analista técnico em comunicação (03) analista técnico em contabilidade (01) e analista técnico em psicologia (03).

Por fim, também foram disponibilizadas 3 vagas para analista técnico em tecnologia da informação e uma para analista técnico em licitações e contratos.

Os salários variam entre R$ 6.622,57 a R$ 11.739,85, além de benefícios como vale refeição/alimentação de R$ 1.800,00, auxílio-saúde, assistência odontológica e auxílio-transporte. As jornadas de trabalho são de 35h semanais.

As inscrições vão até a próxima quarta-feira (09), pelo site do Instituto Quadrix. As taxas para se cadastrar variam entre R$ 60 e R$ 65, a depender da vaga.

A seleção terá, como etapas, uma prova objetiva, prevista para os dias 1ª e 15 de dezembro. Já para cargos de nível superior, também haverá uma prova discursiva e análise de títulos.

Mais informações podem ser acessadas através do edital do concurso público.