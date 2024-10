O filme da Netflix com uma história selvagem e perturbadora que promete grudar na sua cabeça

O drama aposta em uma trama intensa para impactar o espectador

Ruan Monyel - 08 de outubro de 2024

(Foto: Divulgação/Netflix)

Existe um filme na Netflix, com uma trama intensa e desconcertante, escondido no catálogo desde 2017, que poucos assinantes assistiram.

Com uma trama cheia de reviravoltas, o longa espanhol promete impactar o espectador de uma forma que poucos filmes conseguem.

O drama retrata a solidão em sua forma mais crua e cruel, e é exatamente isso que torna a história selvagem, com partes perturbadoras.

Está sem ideia sobre qual filme da Netflix assistir nesta semana? Que tal esquecer os lançamentos e explorar produções mais antigas, esquecidas no catálogo?

“Sob a Pele do Lobo” é um drama espanhol dirigido por Samu Fuentes, que explora temas como solidão, sobrevivência e o poder da convivência humana.

Esse filme da Netflix, ambientado nas gélidas montanhas da Espanha, é ideal para quem gosta de histórias impactantes sobre autodescoberta.

Na trama, o protagonista, Martinón, interpretado por Mario Casas, vive como um caçador solitário em uma vila quase abandonada, sendo ele o último morador.

Levando uma vida primitiva, sem companhia e tomado pela brutalidade, o rapaz caça para sobreviver e troca peles de lobo por suprimentos básicos.

Porém, com o desenrolar da história, Martinón decide comprar uma esposa, uma prática “comum” no contexto do filme.

Ele, então, se casa com uma jovem chamada Pascuala, esperando encontrar apenas uma companhia, mas descobre muito mais sobre a complexidade e o poder da convivência.

“Sob a Pele do Lobo” é um filme da Netflix cuja trama foca na interação entre o homem e a natureza, mostrando como podemos ser moldados pelo ambiente hostil ao nosso redor.

Mas também aborda a solidão e a falta de companhia de maneira direta, apontando até onde a ausência de convivência pode nos afetar. Veja o trailer:

