Chuvas chegam com mais intensidade em diversas regiões de Goiás; veja cidades mais afetadas

Segundo Cimehgo, municípios podem ter rajadas de vento e queda de granizo

Gabriella Pinheiro - 09 de outubro de 2024

Chuvas podem causar queda de árvores e alagamentos (Foto: Reprodução)

Aguardada por muitos goianos, as chuvas devem chegar com intensidade em diversas regiões de Goiás ao longo de quinta-feira (10). Isso é o que aponta o prognóstico do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimhego).

De acordo com o boletim, a explicação é que a massa de ar quente e seco perderá a força devido ao avanço de uma frente fria vinda da região Sudeste do Brasil, agindo em conjunto com a umidade do Norte do país.

Com isso, o cenário vai favorecer o aumento de áreas de instabilidade no estado, podendo ter pancadas de chuvas irregulares, de 30 mm/h ou até 50 mm/dia, que podem vir acompanhadas de rajadas de vento de 40-60 km/h, e queda de granizo. O órgão também alerta para o risco de tempestades.

Dentre as regiões, as mais afetadas devem ser o Centro e Sul, com volume de chuva de 20 mm, cada. Logo na sequência, aparece Sudoeste, com 15 mm. Oeste, Norte e Leste vem atrás com 10 mm.

Em relação aos municípios, Jataí e Catalão devem ser os mais impactados, registrando chuvas de 8mm e 10mm, respectivamente. Na sequência, aparecem Rio Verde, Anápolis, Santa Helena e Morrinhos, com 7 mm.

Goiânia, Luziânia, Itumbiara, Ouvidor, Três Ranchos, Ceres, Davinópolis e Lagoa Santa ficam logo atrás com previsão de um volume de 5 mm – cenário parecido com Goiandira, que deve ter 3 mm.

Entre os dois extremos, despontam Porangatu, Cumari, Ipameri, Nova Aurora, Formosa, Cristalina, Goianésia, Rubiataba, Iporá e Firminópolis, com 2 mm. Prognóstico parecido é aguardado para a cidade de Caiapônia, que deve ter 1 mm.