É isso que você precisa fazer se acordar às 03h da madrugada (não ignore)

Especialistas trazem alguns pontos de vista sobre o assunto e o que deve ser feito a respeito

Magno Oliver - 09 de outubro de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal Minha Vida)

De acordo com estudos da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 72% dos brasileiros sofrem de doenças relacionadas ao sono, entre elas, a insônia. A privação de sono pode indicar alterações na saúde física ou mental.

Já aconteceu de você acordar algumas vezes na madrugada, olhar no relógio e ver no ponteiro que eram 03h da manhã? Isso acontece com muita frequência com algumas pessoas.

Apesar de parecer um horário simples e rotineiro que você se levantou de madrugada, despertar nesse horário pode ter alguns significados.

Mas o que será que acontece com o nosso organismo ou mesmo nossas funções cerebrais e vitais para que tanta gente acorde neste horário? A ciência trouxe a explicação.

É isso que você precisa fazer se acordar às 03h da madrugada (não ignore)

As interpretações espirituais dizem que esse horário pode ter significados mais profundos e ser um chamado para orar e buscar orientação divina. A recomendação de especialistas religiosos é não voltar a dormir sem antes orar e pedir proteção.

Existem crenças populares, teorias religiosas, espirituais e até astrológicas sobre o assunto, mas a ciência traz a explicação um pouco mais simples disso tudo.

Os cientistas explicam que o sono humano é composto por quatro ciclos (N1, N2, N2 e REM) e, juntos, duram cerca de 90 e 120 minutos. Eles acontecem durante a noite e, depois que percorremos todas as 4 fases, é normal o corpo humano acordar brevemente.

Os especialistas alertam que os despertares do corpo humano do ciclo do sono geralmente duram de alguns segundos a alguns minutos. Se isso se tornar recorrente em uma noite ou caso aconteçam interrupções ao tentar voltar a dormir, isso pode ser um problema.

De acordo com o Instituto do Sono, o ideal é que, em menos de cinco minutos, a pessoa durma novamente e recomece seus ciclos. Isso acontece porque dormimos aproximadamente na mesma hora todas as noites e os ciclos levam, aproximadamente, a mesma fase de duração. Assim, é possível acordamos na mesma hora durante a noite por alguns dias ou em tempos diferentes.

Além disso, fatores psicológicos como estresse, preocupações e ansiedade, podem levar a um estado de hiperatividade mental durante a noite. Às 3h da manhã, quando o ambiente está silencioso e a pessoa está sozinha com seus pensamentos, essas preocupações podem parecer mais intensas e difíceis de controlar.

De acordo com o Instituto, os sonhos que temos podem ocorrer em qualquer uma das fases do sono e podem ocupar cerca de duas horas por noite. Geralmente, eles são mais frequentes e intensos na fase do sono REM.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!