Bairros de Goiânia e Aparecida podem ficar sem água nesta semana; saiba quais

Isabella Valverde - 13 de outubro de 2024

Manutenção pode atingir o abastecimento em diversos bairros. (Foto: Reprodução)

Moradores de Goiânia e Aparecida de Goiânia devem ficar atentos, pois podem ficar sem água nas próximas quarta (16) e quinta-feira (17).

O aviso foi dado pela Saneago, visto que algumas regiões das cidades passarão por manutenções programadas para melhorias operacionais no sistema de abastecimento.

Em Goiânia, os serviços serão executados das 05h às 17h30, podendo afetar aqueles moradores que não contam com caixa d’água bem dimensionada.

Na quarta-feira, a manutenção ocorrerá na rua 52, no Condomínio das Esmeraldas, afetando este bairro e o Residencial Itaipu. Já na quinta, os trabalhadores estarão atuando na av. Lorenzo com a PS-10, no Residencial Porto Seguro, afetando o abastecimento da região até a conclusão dos trabalhos.

Em Aparecida de Goiânia, os serviços serão realizados nos setores Cidade Satélite São Luís, Jardim Bela Vista, Jardim Novas Era e Recanto das Esmeraldas.

Com isso, na quarta-feira podem ser afetados os bairros: Nossa Senhora de Lourdes, Chácara Bela Vista, Chácara São Pedro, Conjunto Liberdade, Jardim Bela Vista, Jardim dos Buritis, Jardim dos Pomares, Jardim Olímpico, Jardim Progresso, Parque Flamboyant, Residencial Santa Luzia, Setor Tocantins, Sítios Santa Luzia, Vila Brasília, Jardim das Esmeraldas, Vila Santa.

Na quinta-feira, o serviço de melhorias segue no Jardim Nova Era e Cidade Satélite São Luís, podendo afetar os bairros Cidade Satélite São Luís, Jardim Luz e Jardim Nova Era.

Ao final de cada trabalho, os registros serão reabertos e o abastecimento será retomado de forma gradual.