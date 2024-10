Crimes praticados em propriedades rurais de Goiás têm queda de até 80% nos últimos cinco anos

Dados foram divulgados em relatório da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP)

Paulo Roberto Belém - 14 de outubro de 2024

Viaturas da Patrulha Rural da Polícia Militar. (Foto: Divulgação)

Mesmo distantes da fiscalização ostensiva dos centros urbanos, os crimes praticados em propriedades rurais tiveram uma forte queda no estado de Goiás nos últimos seis anos.

Os dados são do relatório divulgado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), que compara o período entre os meses de janeiro a setembro deste ano com o mesmo intervalo de tempo desde 2018.

Conforme o estudo, houve queda de 80,9% em relação aos roubos, caindo de 309 casos para 59 ocorrências em 2024. Além disso, os furtos também se reduziram em 35,7%, saindo de 3.560 em 2018 para 2.290 neste ano.

Uma das situações que podem responder pela queda é o fato da criação do Batalhão Rural da Polícia Militar de Goiás, que completou cinco anos de atuação no último mês de junho, com o objetivo de combater a criminalidade nas regiões rurais.

Recentemente, o BPMRURAL foi fortalecido com entrada de 66 novos patrulheiros, apelidados de “carcarás”. Eles foram distribuídos entre as sete unidades do grupo, localizadas em Goiânia, Anápolis, Morrinhos, Uruaçu, Formosa, Rio Verde e Chapadão do Céu.