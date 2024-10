Comidas de rua: circuito gastronômico do Senac chega a Aparecida de Goiânia

Evento contará com shows e apresentações do DJ Bruno Caveira, Maíra, Grace Carvalho e Mr. Gyn

Davi Galvão - 17 de outubro de 2024

Atividades iniciam já nesta sexta-feira (Foto: Divulgação)

O Circuito Gastronômico Senac já está prestes a desembarcar em Aparecida de Goiânia e chega na cidade já nesta sexta-feira (18) com o tema “Comidas de Rua”.

O evento, que será gratuito e realizado na Praça da Juventude, no Setor Garavelo, até domingo (20), contará com aulas-show e apresentações musicais.

Chefs do Senac ministrarão workshops abertos à população, destacando a gastronomia goiana, com inscrições feitas no local.

Entre as atrações gastronômicas estão pratos como assado natalino, mini-hambúrguer, escondidinho de abóbora com carne seca e verrine de chocolate com frutas. Um dos momentos mais aguardados é a revelação das famosas croquetas do Cora Restaurante Escola, prato que se tornou um ícone.

O evento também terá uma programação musical diversificada: a cantora Maíra, com uma mistura de MPB, samba e pop, promete animar o público, enquanto Grace Carvalho trará versões de clássicos da música brasileira. Já a banda Mr. Gyn fechará a programação com um repertório de sucessos.

Com relação ao cronograma das atividades, na sexta-feira (18), a programação começa às 17h30 com o DJ Bruno Caveira, seguido, às 19h, pela aula show de assado natalino e, às 20h, pela aula de mini-hambúrguer. A cantora Maíra encerra a noite com seu show às 21h.

No sábado (19), o DJ Mucio abre o dia às 17h30, seguido pela aula de salada natalina às 19h e, logo depois, às 20h, o workshop de escondidinho de abóbora com carne seca, com Grace Carvalho fazendo o show de encerramento às 21h.

Por fim, no domingo (20), às 18h, ocorre a aula show de verrine de chocolate com frutas, seguida às 19h pela aula de croquete. A banda Mr. Gyn encerra a programação com um espetáculo às 20h.