Tempestades, raios e vendavais devem chegar com força neste final de semana em Goiás

Temperatura no estado deve variar entre 34 °C e 17 °C

Davi Galvão - 18 de outubro de 2024

Imagem mostra nuvem carregada. (Foto: Divulgação/Climatempo)

Já para este final de semana, os goianos devem ficar preparados para a possibilidade de fortes tempestades, raios e vendavais, conforme revelado em boletim emitido pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

O instituto ainda destacou o grande volume de chuvas esperado, que podem chegar a 30 mm/h ou até 60 mm/dia, além de rajadas de vento de 40 a 60 km/h.

No sábado (19), a região Norte deve apresentar a maior quantidade de precipitações, com 45 mm, seguida pelo Oeste e Sudeste goianos, com 40 mm cada. Por fim, o Centro, Sul e Leste do estado devem marcar 35 mm.

Ao longo do dia, Cocalzinho segue liderando o volume pluviométrico, com 30 mm, seguida por Goiânia, Rubiataba e Araguapaz, com 20 mm. Na marca de 10 mm, aparecem Anápolis, Porangatu, Catalão, Luziânia, Itumbiara, Goiandira, Formosa, Cristalina, Ceres, Davinópolis, Flores de Goiás, Iporá e Montes Claros.

Sobre as médias de temperaturas, o Oeste e Norte goianos devem variar entre 23 °C e 34 °C; o Leste entre 17 °C e 34 °C; o Sul 18 °C e 30 °C; o Sudoeste 19 °C e 30 °C e a região Central entre 19 °C e 32 °C.

Já durante o domingo (20), estão previstos os maiores volumes pluviométricos do final de semana, com as regiões Leste e Norte registrando 45 mm durante o dia. As demais regiões devem permanecer com a máxima de 40 mm.

Nesse sentido, os municípios com as chuvas mais intensas previstas são: Nova Aurora, Formosa e Araguapaz, com 25 mm. Na sequência, vêm Porangatu, Rubiataba, Flores de Goiás, Aruanã e Cocalzinho, com 20 mm.

Em seguida e com 18 mm, têm-se Goiânia, Jataí, Ipameri, Caiapônia, São João da Paraúna, Firminópolis e Palminópolis.

Anápolis, Rio Verde, Ouvidor, Davinópolis e Morrinhos devem todos marcarem 10 mm de chuvas.

Com relação às temperaturas, o Norte e Oeste goiano devem registrar uma variação entre 23 °C e 34 °C; o Leste 17 °C e 34 °C; o Sul 18 °C e 30 °C, o Sudoeste 19 °C e 30 °C e a região Central 19 °C e 32 °C.