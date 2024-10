Advogado se revolta com infiltrações de prédio e promove quebradeira em condomínio no Centro de Goiânia

Suspeito foi detido por policiais e responderá por danificar patrimônio alheio

Beatriz Bueno - 19 de outubro de 2024

(Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PMGO) foi acionada na madrugada deste sábado (19) em um condomínio no Setor Central de Goiânia, após um jovem, de 28 anos, se exaltar durante uma discussão com os vizinhos e usar um martelo para quebrar objetos no local.

O suspeito, que seria um advogado, alegou estar insatisfeito com problemas de infiltração no edifício e a falta de ação da administração.

Com isso ele teria pego o instrumento e danificado câmeras de segurança, arranhado o vidro da portaria, além de ter quebrado várias portas.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o jovem ainda com o objeto em mãos, discutindo com os vizinhos.

A subsíndica e uma conselheira confirmaram à PM que havia infiltrações, mas disseram que isso não justificava a atitude do homem.

Todos foram levados à Central de Flagrantes para os procedimentos necessários. Após a coleta dos depoimentos e feita uma perícia para avaliar os danos, o advogado foi indiciado por danificar bens alheios.