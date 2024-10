Cobra surpreende alunos dentro de colégio estadual de Anápolis

Para lidar com a situação, funcionários acionaram o Corpo de Bombeiros, que compareceu para isolar a espécie, que poderia ser peçonhenta

Samuel Leão - 23 de outubro de 2024

Cobra estava dentro de um colégio, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Na manhã desta quarta-feira (23), alunos e servidores do Colégio Estadual General Curado tiveram uma surpresa assustadora, ao se depararem com uma cobra no pátio interno da unidade. O animal estava bem ao lado da janela de uma sala de aula, em Anápolis.

Após ser percebido, o reptil causou um alvoroço na escola. Para lidar com a situação, funcionários acionaram o Corpo de Bombeiros, que compareceu para isolar a espécie, que poderia ser peçonhenta.

Com todo o cuidado, após isolar a área, eles utilizaram um equipamento de captura, para levantar a cobra e colocá-la em um barril azul, no qual ela foi transportada.

Várias crianças e adolescentes foram surpreendidas pela situação, mas, seguindo as orientações dos responsáveis pela unidade, permaneceram à distância durante toda a ação.

A cobra, que foi devidamente retirada do colégio, deverá ser liberta em um ponto seguro, de modo que deverá retornar ao habitat natural.

Nos vídeos registrados, é possível perceber que o animal estava a poucos metros de uma mangueira verde, cuja aparência lembra a de uma cobra e, possivelmente, teria atraído a curiosidade do réptil.

Até o momento da publicação desta reportagem, a espécie da cobra não havia sido divulgada.