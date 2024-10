Mais de 100 vagas abertas com salários de até R$ 4,5 mil em Goiânia; saiba como se candidatar

Oportunidades são ofertadas em caráter imediato e, para muitos cargos, não é necessário experiência prévia

Thiago Alonso - 23 de outubro de 2024

(Foto: Tânia Rego / AgÊncia Brasil)

Em meio a uma crescente demanda por profissionais no setor de construção civil, Goiânia anunciou 101 vagas para diversas áreas de atuação em construtoras, sendo a maioria em caráter imediato.

As oportunidades contemplam candidatos de diferentes níveis, além de cargos que não exigem nenhum tipo de experiência prévia. Os salários, por sua vez, se iniciam em R$ 1.480,60 e podem chegar até R$ 4,5 mil.

Os selecionados também terão direito a uma série de benefícios extras, como comissões, refeição no local, seguro de vida e vale-transporte.

Para se inscrever, os interessados devem entrar em contato com os contratantes. Sendo a Globsteel Engenharia pelo telefone (62) 9 8405-8193, ou e-mail [email protected], para agendamento de entrevistas.

Já para as vagas na construtora HCNG, os concorrentes devem comparecer presencialmente na unidade da Rua 137 com Rua 146, no Setor Marista. Também foram disponibilizados os telefones de contato (62) 98408-5799 e 3587-8586 para eventuais dúvidas.

Confira todas as vagas disponíveis:

Globsteel Engenharia Ltda (55 vagas)

Ajudantes geral (20)

Montador de Estrutura Metálica (15)

Soldador MIG/Eletrodo Revestido (10)

Serralheiros (10)

HCNG construções (46 vagas)