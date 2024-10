Prefeitura anuncia ter ultrapassado meta de recapeamento das ruas em Anápolis

De acordo com o Executivo, setores de várias regiões da cidade foram beneficiados com as ações

Paulo Roberto Belém - 23 de outubro de 2024

Obra de recapeamento (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis informou, nesta quarta-feira (23), ter ultrapassado as metas estabelecidas para o cronograma de recapeamento de vias municipais da cidade.

De acordo com o Executivo, ao todo, foram recuperados 126 km com microrrevestimento asfáltico, superando a meta inicial de 100 km, além de 50 km requalificados com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ).

Os bairros que teriam recebido o serviço são Vila Góis/Centro, Vila Nossa Sra Abadia, JK Nova Capital, Flamboyant, Vila Formosa, Eldorado, Vila União, Jundiaí, Jundiaí Industrial, Village Jardim, Paraíso, Vila Mariana, Santa Isabel, Santa Maria de Nazareth, Jardim Bandeirantes, Bairro São João.

Também foram citados: Jardim das Américas III, Jayara, Antônio Fernandes, Jandaia, Dom Felipe, Summerville, Boa Vista, Bouganville, Bom Clima, Vila São Jorge, Arco Verde, Parque dos Pirineus, Jardim Alexandrina, Calixtópolis, Morumbi, Jibran El Hajj, Pedro Ludovico, Alto da Bela Vista, Bairro de Lourdes e Santo Antônio.

Já em outros 26 bairros, segundo a Prefeitura, foi feito o recapeamento com CBUQ, sendo eles Parque Brasília, Jardim Itália, Filostro Machado, Bairro de Lourdes, Aeroporto, Jardim das Américas, Cidade Jardim, Adriana Parque, Cidade Universitária, Alphaville, Setor Sul 3ª Etapa, Vila Jussara e Santa Maria de Nazareth.

O microrrevestimento asfáltico é indicado para áreas com grande fluxo de veículos, pois renova a superfície, melhora o escoamento das águas pluviais e aumenta a durabilidade do pavimento. Já o CBUQ envolve uma aplicação mais robusta, sendo ideal para áreas mais deterioradas.