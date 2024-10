Antes de casar, homem manda mensagem surpreendente no WhatsApp da ex

"Ele é um ex amor de muito tempo e agora ele mandou uma mensagem. O que eu faço?", questionou a jovem

Magno Oliver - 30 de outubro de 2024

(Foto: Captura de tela/TikTok/Pericles Wanderley)

O sonho de muita gente nessa vida é conseguir levar a pessoa amada para casar em uma linda cerimônia. É o seu também?

Assim, o casamento é uma das cerimônias mais marcantes da vida de uma pessoa. Sem deixar de mencionar que é uma das datas mais especiais para a vida de um casal apaixonado.

No entanto, para quem recebe os convites de casamento, muitas vezes o momento pode não ser de tanta alegria assim. E foi o que aconteceu com a prima de um influencer.

Antes de casar, homem manda mensagem surpreendente no WhatsApp da ex

A jovem foi surpreendida com um convite de casamento totalmente inesperado de ninguém menos que seu ex-namorado e com direito até a música romântica.

O perfil no TikTok @pericleswanderley viralizou nas redes sociais com um vídeo mostrando os detalhes do convite de casamento inusitado e as mensagens enviadas pelo ex-namorado da prima chamando-a para a cerimônia de casamento dele.

No conteúdo da mensagem enviada, ele a convidou para o casamento e parafraseou trechos da clássica música da dupla sertaneja Gian e Giovani, chamada: “O Grande Amor da Minha Vida”.

“Ele é um ex amor de muito, muito, muito tempo que eu nem lembrava que ele existia mais. E agora ele mandou um convite de casamento”, explicou a prima na gravação.

Surpreendendo a todos, o ex não apenas fez o convite, como ainda decidiu se declarar de forma aberta para ela.

“Oi, sei que faz muito tempo que não nos falamos, mas caso na sexta-feira e queria te convidar. Não me leve a mal, queria muito que você fosse”, começou dizendo na mensagem.

“Sendo bem sincero, deveria ser a gente. Eu te amei por muito tempo depois de tudo e continuo amando. Desculpa por tudo que fiz com você, você não merecia. Só para deixar claro, estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Nunca imaginei que iria viver a música de Gian e Giovani, de qualquer forma te espero. Amo você!”, continuou.

Para sanar a curiosidade se ela aceitou ou não ir na festa, o influenciador respondeu nos comentários que a prima acabou contando toda a verdade para a noiva.

Confira o vídeo completo da história:

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!