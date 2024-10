Luciano Hang choca ao revelar por que muitos funcionários da Havan estão pedindo demissão

Empresário chegou a declarar: “eu não faço esse alerta somente aos nossos mais de 20 mil colaboradores, mas a todos os brasileiros"

Pedro Ribeiro - 30 de outubro de 2024

Luciano Hang (Foto: Divulgação)

O empresário Luciano Hang, proprietário da rede de lojas Havan, vem demonstrando preocupação com seus funcionários e com ao crescente número de pessoas viciadas em jogos de aposta online.

Em um comunicado, Hang alertou que muitos de seus colaboradores estão sendo afetados pelas dívidas causadas por esses jogos de azar.

De acordo com a declaração, o proprietário da Havan afirmou que diversos funcionários estão pedindo demissão para conseguir receber o dinheiro da rescisão trabalhista e, dessa forma, quitar as dívidas acumuladas pelos jogos de apostas.

Além disso, o empresário chegou a afirmar que isso afeta os funcionários de diferentes cargos.

“Temos colaboradores antigos, bem empregados, em cargos de liderança e que ganham bem. Eles estão perdidos nessas apostas online e endividados”, destacou Hang.

Para o empresário, o vício começa com apostas pequenas e valores menores e, com o passar do tempo, as pessoas se viciam e chegam a gastar o salário inteiro e pegar dinheiro emprestado para continuar apostando.

“Eu não faço esse alerta somente aos nossos mais de 20 mil colaboradores, mas a todos os brasileiros. Não existe dinheiro fácil, o que existe é o trabalho do dia a dia. Não comece a jogar, porque esse é o começo do fim”, concluiu.

De acordo com dados do Banco Central, durante o mês de setembro, os gastos com plataformas de aposta chegou a R$ 20 bilhões, e ainda segundo a instituição financeira, a quantia totaliza R$ 240 bilhões por ano.

