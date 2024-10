Descubra quando lojas famosas devem começas as promoções de Black Friday

Boa parte das empresas optam por estender as ações ao longo do mês

Gabriella Pinheiro - 31 de outubro de 2024

Neste ano, a Black Friday está marcada para acontecer no dia 25 de novembro. (Foto: Reprodução)

A Black Friday, que está prevista para acontecer no dia 29 de novembro, englobará uma série de lojas famosas que devem começar as promoções com um mês de antecedência.

No Brasil, boa parte das empresas optam por estender as ações ao longo de novembro ou semanas de descontos antecipados. Saiba mais lendo até o final!

1. Mercado Livre

Está com promoções disponíveis desde 21 de outubro.

2. Casas Bahia

O local está com ofertas disponíveis desde 28 outubro.

3. Americanas

As promoções irão acontecer durante todo o mês de novembro.

4. Amazon

As ofertas vão ter início em 4 de novembro.

5. Shopee

As promoções estão válidas desde 28 de outubro.

6. Shein

No caso da Shein, as ofertas de 11 de novembro começaram em outubro (21), e de Black Friday estão marcadas para o período de 13 a 30 de novembro.

7. AliExpress

Por fim, a AliExpress também realizará promoções ao longo de novembro.