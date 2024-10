Método inovador e eficiente para os produtos não vazarem ao serem transportados em uma viagem

Tutorial bombado na internet ensina você a dar adeus ao problema de vazamento de líquidos dentro da bagagem

Magno Oliver - 31 de outubro de 2024

(Foto: Captura de Tela/ Instagram/ @brucduarte)

Viajar é uma atividade que exige uma série de cuidados e preparos detalhados de coisas e itens para gente não esquecer nada e levar o necessário.

Assim, mesmo com o maior cuidado possível com a mala e as roupas, existem alguns produtos que acabam vazando ao serem transportados em uma viagem.

Dessa forma, um vídeo publicado no Instagram chamou a atenção de internautas apresentando um método simples e eficaz para evitar o problema.

O perfil no Instagram do @brucduarte publicou um tutorial muito interessante e inteligente que ajudou muita gente a resolver esse problema de vez.

Na publicação, o vídeo monstra uma técnica inovadora para evitar que frascos de líquidos ou cremes se abram e derramem na bagagem. A dica rápida e prática já atingiu milhares de visualizações e comentários de usuários que adoraram a descoberta.

Ao invés de recorrermos aos tradicionais sacos plásticos para fazer a vedação, o Bruc apresentou uma alternativa inusitada: cortar um pedaço de bexiga inflável e colocá-la sobre as tampa dos recipientes.

No passo a passo que ele exibe, o material elástico da bexiga impede que tampas se soltem ou vazamentos aconteçam com facilidade.

Em seguida, você vai rosquear a tampa novamente e fechar. Esse pedaço cortado de bexiga funciona como uma camada extra e mais grossa de vedação. Assim, ela acaba impedindo que a pressão ou movimentação da mala abra o frasco ou provoque vazamentos.

Nos comentários, os seguidores agradeceram muito pela dica se destacar pela simplicidade e por ser uma solução acessível, já que bexigas são itens baratos e fáceis de encontrar em supermercados e papelarias.

Confira o vídeo completo do tutorial:

