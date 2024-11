Gusttavo Lima finaliza aeroporto particular e comemora primeiro voo de jatinho: “operação liberada”

Custando cerca de R$ 21 milhões, empreendimento foi nomeado pelo cantor como "Aeródromo Embaixador"

Thiago Alonso - 01 de novembro de 2024

Gusttavo Lima divulgou imagens do aeroporto particular. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Ostentando luxo, o cantor Gusttavo Lima anunciou, por meio das redes sociais, que finalizou as obras do aeroporto particular dele, que conta com uma pista de pouso privativa.

Localizado no Haras Embaixador, propriedade de 39 mil hectares em Florestal (MT), o sertanejo nomeou o empreendimento como “Aeródromo Embaixador”.

“Aeroporto 100%, obra 100% e operação liberada”, escreveu o sertanejo, ilustrando um vídeo em que é possível ver o local.

Custando cerca de R$ 21 milhões, a obra teria seguido as regras da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e já recebeu voos ainda nesta quinta-feira (31), como é possível ver em um dos registros do cantor.

Apesar de ser um projeto pessoal, o dono do sucesso “Bloqueado” também disse, por meio das publicações, que pretende ampliar o aeroporto posteriormente.

“Aquilo é um empreendimento, vai ser um aeroporto executivo que vai receber voos do país inteiro. Ali na frente, a gente vai construir o melhor hotel desse país. Vai ter um hotel com apoio da pista de pouso”, disse, animado.

A ideia de Gusttavo Lima, como relatado anteriormente, é otimizar o tempo entre viagens pessoais e profissionais, uma vez que ele possui uma casa em Miami, nos Estados Unidos, para onde costuma ir com frequência.