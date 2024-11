Passageiro a caminho da Europa é preso no Aeroporto de Brasília após descoberta do que ele escondia na mala

Ele tentava embarcar em um voo com destino a Orly, na França, com escala em Lisboa, Portugal

Isabella Valverde - 01 de novembro de 2024

(Foto: Divulgação/Receita Federal)

Uma operação de rotina da Receita Federal realizada na última quarta-feira (30) no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília (DF), resultou na apreensão de aproximadamente 5 kg de cocaína que seriam enviados à Europa.

A substância estava escondida nas laterais da mala de um passageiro de 29 anos, natural de Santos (SP), que tentava embarcar em um voo com destino a Orly, na França, com escala em Lisboa, Portugal.

Segundo a Receita, a interceptação ocorreu graças ao trabalho contínuo dos agentes aduaneiros, que utilizam tecnologia avançada para análise de risco e monitoramento do fluxo de passageiros.

Após uma análise minuciosa da mala com equipamento de raios-X, que reforçou as suspeitas iniciais, os agentes, em parceria com a Polícia Federal (PF), conduziram o passageiro para uma sala de inspeção.

Durante a abertura da mala, confirmou-se que o pó branco encontrado reagia positivamente ao teste de cocaína.

O passageiro e a droga foram encaminhados à delegacia para apuração na esfera criminal, podendo enfrentar acusações de tráfico internacional de drogas, com penas que variam de 05 a 15 anos de reclusão, além de multa.

