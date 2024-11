Preso colega de trabalho suspeito de matar cuidadora de idosos com enxada em Goiânia

Vítima foi vista pela última vez na porta do trabalho, e não deu mais notícias para a família desde então

Thiago Alonso - 05 de novembro de 2024

Cintia Ribeiro Barbosa tinha 38 anos. (Foto: Reprodução)

Foi preso, no início da noite desta terça-feira (05), um jovem suspeito de matar a colega de trabalho, no setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia.

Cintia Ribeiro Barbosa estava desaparecida desde a segunda-feira (04), quando foi deixada pelo marido na porta do emprego, onde atuava como cuidadora de idosos, no setor Parque Santa Rita, em Goiânia.

Desde então, a vítima, de 38 anos, não havia sido mais vista, nem mesmo pelo próprio companheiro, que, atrasado, não pôde confirmar se ela havia entrado no local.

Assim, após ligar para diversas pessoas e acionar a Polícia Civil (PC), a filha da mulher teve acesso a imagens de câmeras de segurança da região, as quais conseguiram identificar que, de fato, Cintia havia chegado para trabalhar na residência.

No dia do ocorrido, estavam no local dois idosos acamados, além de um colega de trabalho, um jovem de 27 anos, que também era cuidador.

Logo, investigadores se dirigiram ao endereço, encontrando o corpo da vítima abandonado em uma casa vizinha.

Segundo vizinhos, ainda no mesmo dia, o colega de trabalho teria pedido emprestada uma pá ou enxada para uma oficina mecânica que fica nas proximidades. Diante disso, o jovem foi definido como principal suspeito, sendo realizadas buscas na região a fim de capturá-lo.

Após algum tempo, o suspeito foi localizado escondido na residência de um amigo. Ao notar a presença dos policiais, o cuidador de idosos tentou fugir do local, mas foi pego em uma rua nas proximidades.

Dessa forma, ele foi autuado pelo crime de feminicídio, sendo preso em flagrante. Agora, o caso deve ser encaminhado às autoridades competentes, de modo que investigações sejam realizadas para identificar a motivação do crime.