Com mensalidade de quase um salário mínimo, academia de luxo já tem data para chegar em Goiânia

Com unidade em Anápolis, empresa chega à capital com foco em experiência premium, personalização e alta performance

Thiago Alonso - 06 de novembro de 2024

Academia promete oferecer “experiência premium”. (Foto: Divulgação)

Já imaginou pagar quase um salário mínimo por mês para ter acesso à academia? É com este investimento que um grupo seleto de pessoas terá acesso à Basic Full, novo estabelecimento de luxo focado em uma experiência premium para exercícios físicos em Goiânia.

Com inauguração prevista para o próximo dia 25 de novembro, a empresa, que já possui uma filial em Anápolis, será instalada na Avenida Ricardo Paranhos, no Setor Marista.

Se iniciando ainda na musculação, a experiência dos matriculados promete ser ímpar, com equipamentos importados de marcas famosas do mundo dos esportes, como Life Fitness e Hammer Strength.

Além da clássica musculação, a academia também contará com atividades extras, como yoga, bcycle, aulas de dança e bootcamps – tipo de exercício de alto desempenho utilizado no exército.

Os benefícios dos alunos não param por aí, com uma série de itens incluídos, como toalhas geladas, bebidas energéticas e isotônicas, água com e sem gás, snacks e frutas, em um modelo de treinamento all inclusive.

Para os clientes que desejam fugir dos horários de pico, a Basic Full também oferece um sistema de agendamento, no qual é possível reservar um horário, facilitando o acesso aos treinos e diminuindo longas filas de revezamento.

Durante esse período privativo, todos os matriculados terão acesso a personal trainers exclusivos, sendo um profissional dedicado para cada dois alunos, permitindo um acompanhamento próximo para maximizar os desempenhos. Estes instrutores devem entender as metas e desafios de cada pessoa, montando treinos completos para cada grupo muscular.

Não o bastante, os interessados também poderão adotar o “Método Basic”, metodologia criada pela empresa que combina exercícios multiarticulares com alto rigor técnico, focando na qualidade do exercício, com sessões de até 40 minutos.

Esta estratégia, por sinal, também promete ser eficaz para o emagrecimento, com atividades que mantêm o metabolismo ativo e aumentam o gasto energético, além da academia.

Quanto custa?

Tamanho luxo, não por acaso, necessita de um investimento à altura, com mensalidades se iniciando em R$ 1.349, em recorrência no cartão de crédito.

Para os mais focados, a Basic Full também oferece um plano semestral, onde é possível pagar seis parcelas de R$ 1.289, ou R$ 7.734 à vista. Já o desconto no pacote anual inclui mensalidades de R$ 1.209, além de uma opção à vista de R$ 14.508.

A empresa também disponibilizou o plano day-use, para os interessados que desejem passar pelo menos um dia de luxo na unidade, com diárias custando R$ 300.