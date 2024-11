Conheça a melhor carne de porco para bife (fica parecendo peito de frango)

Ficou a fim de saborear um bifezinho, porém de outro animal? Esse corte suíno vai te encantar

Isabella Valverde - 06 de novembro de 2024

(Foto: Captura de Tela/ Youtube/Canal: Culinária com Carmem Rosa)

Às vezes nós estamos com vontade de comer um bife, mas não um bife de carne vermelha e sim de outro animal. Só que não sabemos qual animal em específico é bom para isso.

Assim, preparar uma famosa carne de porco é um prato clássico, prático, gostoso, que pode ser feito em várias ocasiões. O animal possui cortes ótimos para bife.

Conheça a melhor carne de porco para bife (fica parecendo peito de frango)

Dessa forma, para esse tipo de preparo de carne de porco para bife, o mais indicado é optar por uma carne que seja macia, de fácil preparo e que absorva bem os temperos. Além disso, ela tem que ser boa para selar na panela.

Entre as várias opções disponíveis no açougue, temos o lombo suíno, que se destaca como a melhor opção para esse tipo de receita. O lombinho é um corte macio, com pouquíssima gordura de camada e adequado para um selamento perfeito.

Assim, o lombinho tem seu consumo frequente em preparos com arroz, pois conta com uma textura boa para selamento e que absorve bem os temperos. Ela parece muito a textura do peito de frango

O lombo suíno é um corte magro, mais leve, de fibras macias e pouca gordura. Pode ser usado moído, ensopado, picadinho ou assado em grelha ou forno. Assim, ele fica localizado entre o ombro e as patas traseiras do porco.

É importante selar a carne do porco em fogo alto, pois essa técnica ajuda formar uma crosta dourada e a manter os sucos internos das fibras.

Outra técnica que ajuda muito no preparo é evitar o cozimento excessivo do lombo, para não perder a maciez do bife. Marinadas com suco de limão ou ervas ajudam a realçar o sabor e a amaciar a carne, tornando o bife ainda mais leve, temperadinho e saboroso.

Portanto, siga o Portal 6 no Instagram: No @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real para você!