A verdade por dentro do Copo Stanley revelada por uma estudante (muitos não imaginavam)

Em vídeo nas redes sociais, jovem corta item ao meio e mostra o que encontrou

Gabriella Pinheiro - 07 de novembro de 2024

Jovem corta Copo stanley ao meio e descobre o que tem dentro. (Foto: Reprodução/ Redes sociais)

Em todo o Brasil, os copos Stanley se popularizaram e se tornaram presença marcadas em festas, eventos familiares e confraternizações. Mas uma descoberta feita por uma estudante do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) chamou atenção ao revelar o que tem no interior do item.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, a jovem corta um copo Stanley ao meio para desvendar o que permite que ele mantenha a bebida gelada por tanto tempo.

Se você achou que veria alguma artimanha ou algo do tipo, a verdade é outra. Isso porque, conforme mostrado por ela, não há literalmente nada dentro do copo.

“O momento da verdade: sabe o que tem dentro? Nada. Literalmente nada”, afirma. “E quando digo nada, é literalmente nada, porque agora está cheio de ar, mas antes havia um vácuo aqui dentro”, disse.

Apesar de não encontrar nada, ela explica o que justifica o copo conseguir conservar a temperatura por tanto tempo.

“Existem três formas de transferir calor: condução, convecção e radiação. Porém, a condução e a convecção precisam de um meio material para ocorrer. Então, a camada de vácuo ao redor do copo reduz significativamente a troca de calor, preservando a temperatura do líquido por mais tempo”, conclui.

Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IFES Ciência (@ifesciencia)

