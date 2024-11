Brasileiros podem ganhar R$ 5 mil para fazerem curso gratuito e à distância da Embraer

Grandes chances surgiram para profissionais do Brasil inteiro darem um upgrade na carreira com especialistas renomados e sem pagar nada

Magno Oliver - 07 de novembro de 2024

Sala de aula de cursinho pré-vestibular na Vila Mariana, zona sul de São Paulo. (Foto: Jardiel Carvalho /Folhapress)

Profissionais de todas as regiões do país agora ganharam uma boa oportunidade de dar um upgrade na carreira e com possibilidade de estudo à distância.

Acontece que a Embraer abriu inscrições para um programa de especialização em desenvolvimento de software e ciências de dados. As aulas serão na modalidade de ensino à distância (EAD) e pós-graduação lato sensu.

São 30 vagas oferecidas para pessoas graduadas em ciências exatas entre os anos de 2019 e 2024, com bolsa-auxílio de R$ 5 mil aos estudantes. As 30 oportunidades estão abertas a profissionais de todas as regiões do país.

Em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), a especialização será realizada de forma remota e as inscrições vão até o dia 10 de novembro.

Também será pago um auxílio com material no valor de R$ 3 mil reais, além do salário pago aos estudantes. Das 30 vagas do PES, 10 vão formar especialistas em Ciências de Dados.

Já as outras 20 serão destinadas para formação em especialistas em Software Embarcado. Como requisito, o processo seletivo é elegível a pessoas graduadas em Ciências Exatas entre 2019 e 2024.

O requisito preferencial é para quem tenha inglês avançado. A inscrição no PES será gratuita e você pode fazer pelo site www.embraer.com/pes

Funcionamento da grade curricular

Os dois cursos contam com programação que inclui módulos teóricos e um projeto de conclusão de cunho prático ao final. Tudo isso sob orientação pedagógica da UFPE junto de profissionais da Embraer.

As provas para ingresso vão testar comprovação de conhecimentos em Algoritmos e Estruturas de Dados, Probabilidade e Estatística e Matemática para Ciência da Computação.

Após avaliação de conhecimentos técnicos, os candidatos passarão por uma entrevista. O resultado da seleção sai até o final de fevereiro de 2025. As aulas são iniciadas em março do ano que vem.

Serão nove meses de curso e os alunos passarão por mentoria específica com colaboradores da empresa e atividades para desenvolver habilidades comportamentais que complementam a formação técnica do cargo e também acadêmica.

O aluno terá aulas de segunda a sexta-feira, em horário comercial. Pelo fato de ser um curso online e remoto, a oportunidade fica em aberto para profissionais de todo o Brasil.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!