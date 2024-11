Grupo farmacêutico goiano anuncia expansão com investimentos de até R$ 140 milhões

Recentemente, empresa inaugurou novo Centro de Distribuição e aumentou fábrica de Aparecida de Goiânia

Gabriella Pinheiro - 07 de novembro de 2024

H. Egídio Group. (Foto: Divulgação)

O H. Egídio Group, grupo farmacêutico goiano, deu mais um passo e, agora, está em busca de novas aquisições. A meta é que, até o fim de 2024, ao menos três empresas sejam compradas.

Conforme informações obtidas pela coluna Radar Econômico, da Veja, a ideia é que os próximos negócios adquiridos girem em torno de R$ 20 milhões e R$ 140 milhões.

Recentemente, em abril, a empresa inaugurou o novo Centro de Distribuição e expandiu a fábrica de Aparecida de Goiânia. O aporte total para a operação foi de R$ 85 milhões.

De acordo com o CEO do H. Egidio Group, Heribaldo Egídio, o plano do grupo empresarial é que, até 2027, R$ 900 milhões sejam investidos, aumentando a participação nos mercados nacionais e internacionais.

Só neste ano, até abril, o grupo aplicou mais de R$ 200 milhões em novos investimentos nas empresas.

“Nunca deixamos de acreditar no nosso negócio, de acreditar em Aparecida, em Goiás e no Brasil. Com muita determinação, buscando orientação em Deus e acreditando sempre nas pessoas”, disse Heribaldo Egídio.