Com três ingredientes, você consegue fazer o melhor brigadeiro da vida (não leva açúcar)

Satisfaça sua vontade de um docinho sem precisar sair de casa

Magno Oliver - 09 de novembro de 2024

Não importa o dia, não importa a hora, não importa o momento, bateu aquela vontade de comer um doce, a primeira opção que vem à nossa cabeça é ele: o clássico brigadeiro.

Assim, o brigadeiro já é uma pedida tradicional e com diversos adoradores por aí. Ele é considerado uma sobremesa saborosa e universal entre os amantes de doces. Só que essa delícia não é tão saudável assim.

Dessa forma, fica sempre a pergunta no ar: você sabe fazer um brigadeiro? Um tutorial bombado na internet trouxe uma releitura do clássico que caiu no gosto dos internautas e bem saudável.

Com três ingredientes, você consegue fazer o melhor brigadeiro da vida (não leva açúcar)

O canal no Youtube do @receitaria bombou nas redes sociais com uma receitinha fitness que leva apenas 3 ingredientes e é muito saudável.

Pegue papel e caneta para anotar a receita e fazer depois de um dia de treino intenso na academia.

Ingredientes

2 bananas nanicas maduras

2 colheres de cacau em pó

4 colheres de leite em pó

Separe uma tigela e um garfo para amassar as bananas

Modo de preparo

Descasque 2 bananas nanicas maduras, coloque-as em uma tigela e leve ao micro-ondas por cerca de 2 minutos.

Depois disso, pegue um garfo e amasse as bananas dentro da tigela até virar uma pasta bem lisa. Em seguida, acrescente 2 colheres de cacau e quatro colheres de leite em pó e misture bem.

Espere o brigadeiro esfriar e incorporar a mistura, em temperatura ambiente, e depois cubra a massa com plástico filme. Leve para geladeira por cerca de vinte minutos.

Passados os 20 minutos, modele pequenas bolinhas da massa com as mãos levemente úmidas e depois mergulhe elas no cacau em pó para decorar.

Assim, agora é só servir e saborear a delicia. Bom apetite e aproveite para matar a sua vontade de um docinho!

Confira o vídeo completo com a receita:

