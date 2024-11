Filme nacional que pode chegar ao Oscar é o grande destaque dos cinemas de Goiânia

Além dessa produção, diversos outros títulos estão em exibição

Ruan Monyel - 09 de novembro de 2024

(Foto: Divulgação/Sony Pictures)

O cinema brasileiro vem conquistando cada vez mais espaço e reconhecimento, em todo o território nacional e internacional.

E finalmente chegou aos cinemas de Goiânia uma produção nacional que pode representar o Brasil na disputa pelo Oscar em 2025.

Dirigido por Walter Salles, que ficou mundialmente conhecido por também dirigir “Central do Brasil”, filme que rendeu a indicação de Fernanda Montenegro ao Oscar em 1999.

O novo drama “Ainda Estou Aqui”, estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello, é baseado na história real de Eunice Paiva durante a ditadura militar no Brasil.

A trama, ambientada em 1970, mostra como a vida da esposa de um famoso político muda drasticamente após o marido ser capturado por membros do regime militar.

Agora, Eunice, uma dona de casa comum, decide abandonar sua rotina e se transformar em uma ativista dos direitos humanos, com o objetivo de encontrar o paradeiro de seu esposo.

O filme é uma linda adaptação de um livro autobiográfico. “Ainda Estou Aqui” venceu o prêmio de melhor roteiro no Festival de Veneza e tem tudo para concorrer ao Oscar. Assista ao trailer:

Além dessa brilhante produção nacional, outros filmes já conhecidos e amados pelo público seguem em cartaz, mas corra, pois esta pode ser a última semana de alguns deles.

Quem gosta de um bom filme de terror não tem do que reclamar, afinal, três títulos que passam por diversos subgêneros do terror estão com sessões abertas.

Focado em cenas sangrentas, “Terrifier 3” promete embrulhar o estômago do público; já o filme “Sorria 2” é um verdadeiro teste cardíaco, enquanto “Não Solte” é a produção ideal para os fãs de terror psicológico.

Para curtir com toda a família e presenciar as bênçãos de Deus, os filmes cristãos “A Forja”, “Milagre Novo”, “Som da Esperança” e “Arca de Noé” prometem emocionar e encantar todas as idades.

E para quem curte uma boa ficção, com doses de ação e humor, também não faltam opções: “Venom: A Última Rodada”, “Megalópolis” e “Operação Natal” vão garantir muitas risadas e adrenalina.

Fechando a programação, outros títulos seguem em cartaz durante a semana. Veja a lista completa:

– Todo Tempo Que Temos;

– Robô Selvagem;

– Tudo Por Um Pop Star 2;

– A Vilã das Nove.

Os horários das sessões e a classificação indicativa dos filmes podem ser vistos no site da sua rede de cinema preferida!