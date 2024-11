Costela na Cebola: tão boa que fica soltando do osso e derrete na boca

Perfeita para variar o cardápio, essa receita simples vai agradar até os paladares mais exigentes

Ruan Monyel - 10 de novembro de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@viviancarvalhoooo)

Ninguém resiste a uma carne macia e suculenta, não é mesmo? E quando o assunto é sabor, a costela é um dos cortes mais lembrados.

Apesar de ser uma das partes mais simples do boi, com o quilo custando em média R$22, o corte não deixa a desejar no quesito sabor e suculência.

Existe uma receita simples, perfeita para variar o cardápio, onde a carne desmancha na boca e vai conquistar todos os paladares.

Costela na Cebola: tão boa que fica soltando do osso e derrete na boca

Para os amantes de carne macia e suculenta, a costela na cebola é uma receita que impressiona pelo sabor e pela simplicidade do preparo.

Feita com poucos ingredientes, essa versão caseira transforma a costela em um prato irresistível, deixando a carne desmanchando.

A receita, compartilhada através de um perfil no Instagram (@viviancarvalhoooo), é a escolha certa para um delicioso almoço com familiares e amigos.

Comece temperando a costela a seu gosto. No vídeo, foram utilizados páprica, sal, pimenta-do-reino, chimichurri, fumaça em pó e 3 dentes de alho.

Misture bem os temperos na carne, deixe descansar e, então, comece a cortar as cebolas em rodelas. A quantidade é de 500 g para 1 quilo de costela.

Agora, na panela de pressão, faça uma camada de cebola no fundo, coloque a costela e finalize com o restante da cebola cortada.

Depois, basta fechar a panela e levar ao fogo. É isso mesmo, não é necessário colocar água para o preparo; a carne vai cozinhar na própria gordura.

Por fim, assim que a panela pegar pressão, conte 50 minutos antes de desligar o fogo, retire a pressão, finalize com cebolinha e sirva essa deliciosa costela acebolada. Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vivian Carvalho | Receitas 👩🏻‍🍳 (@viviancarvalhoooo)

Assim, siga o Portal6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!