Bebê de 1 ano morre após sofrer queimaduras em acidente doméstico

Familiares contaram que a pequena teria batido em uma panela que estava sendo usada para fritar bolo

Davi Galvão - 11 de novembro de 2024

Fachada do HUGOL, em Goiânia. (Foto: Divulgação/ SES)

Faleceu, nesta segunda-feira (11), a pequena Hadassa Luarah de Araújo Vieira, de apenas 1 ano e 3 meses, que estava internada no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL), após um grave acidente com óleo quente.

Conforme relatado por familiares, ela teria batido em uma panela, que estava sendo usada para fritar bolo.

Assim, o óleo quente do interior do objeto teria sido derramado diretamente sobre o corpo do bebê.

Na sequência, ela foi recebeu os primeiros socorros no hospital municipal de Aragarças – divisa de Goiás e Mato Grosso – onde mora com a família.

Na sequência, ela foi encaminhada para o hospital de urgências da capital.

Apesar dos esforços da equipe médica, Hadassa não resistiu e teve o óbito confirmado.