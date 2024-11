Conheça a carne que supera a alcatra e o contra-filé e não custa tanto quanto elas

Magno Oliver - 12 de novembro de 2024

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube/Canal da Carne)

Para quem busca um corte de carne macia, muito suculento, cheio de sabor e que não pesa no bolso, o peito bovino é uma opção a ser redescoberta.

Menos valorizado do que cortes tradicionais como a alcatra e o contra-filé, o peito tem ganhado destaque entre chefs e apaixonados pela boa gastronomia. Assim, ele vem oferecendo um sabor marcante e uma versatilidade única na cozinha.

Assim, o segredo para aproveitar o melhor do peito bovino está no preparo. Por ser uma carne mais rígida e com fibras grossas, ele exige um cozimento lento e em baixa temperatura.

Quando preparado dessa forma, o peito se desmancha na boca e revela um sabor profundo e suculento que rivaliza, e até supera, cortes mais caros.

Esse é o motivo pelo qual ele é amplamente presente na tradicional “brisket” dos churrascos americanos, onde passa por defumação por várias horas, resultando em um prato irresistível.

Além do famoso brisket, o peito é muito versátil para outros preparos. Ele pode ser assado com temperos e especiarias no forno para criar um prato suculento, ou cozido lentamente na panela com legumes e vinho para uma receita clássica de ensopado.

No dia a dia, você tem a opção de comer ela desfiadinha e utilizar em receitas de carne louca, sanduíches ou tacos, aproveitando todo o sabor e textura que ele oferece.

Outro ponto a favor do peito bovino é seu custo-benefício. Por não estar entre os cortes mais nobres, ele é muito mais acessível e permite que famílias possam apreciar pratos elaborados sem gastar tanto quanto em um churrasco com picanha ou alcatra.

Essa é uma opção que agrega sabor e economia, ideal para quem quer preparar algo especial sem comprometer o orçamento.

Na próxima ida ao açougue, considere explorar o peito bovino e testar uma receita diferente. Esse corte é a prova de que uma carne mais em conta pode, sim, oferecer uma experiência gastronômica digna de elogios.

