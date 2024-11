Anápolis fabrica 6 dos 10 medicamentos mais vendidos no Brasil; veja quais

Ambas as empresas responsáveis pela produção dos itens ficam localizadas no Daia

Davi Galvão - 13 de novembro de 2024

Imagem aérea do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Foto: Divulgação)

Um levantamento realizado pela consultoria IQVIA apontou que, dos 10 medicamentos vendidos no Brasil, no período de 12 meses até junho deste ano, seis destes foram fabricados em Goiás, mais especificamente em Anápolis.

Conforme os dados, no Brasil,o antidiabético Glifage XR, da alemã Merck, foi o mais vendido, com 116,7 milhões de unidades. Ao fazer o recorte em Goiás, a Neosoro AD, da Neo Química, localizada no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia) está em segundo lugar da lista, com 69,7 milhões de itens vendidos.

Também fabricados na mesma empresa, outros quatro medicamentos também apareceram no top 10, sendo eles a Losartana Potássica (48,7 milhões de unidades – 3° lugar), Torsilax (34,2 milhões – 6° lugar), Citrato de Sildenafila (27 milhões – 9° lugar) e Dipirona Sódica (26,3 milhões – 10° lugar).

Ainda no Daia, o último medicamento anapolino a figurar na lista, na oitava posição, foi novamente o Losartana Potássica, mas agora naproduzido pela Teuto, com 29 milhões de unidades vendidas.