Empresa investe R$ 25 milhões para atender mercado de distribuição de combustíveis em Goiás

Empreendimento tem como objetivo melhorar logística de distribuição de combustíveis para diferentes regiões

Augusto Araújo - 15 de novembro de 2024

Larco Petróleo anunciou investimento de R$ 25 milhões para distribuição de combustíveis em Goiás. (Foto: Divulgação)

A empresa Larco Petróleo, especializada na distribuição de combustíveis, anunciou um novo investimento para atender ao mercado do estado de Goiás.

Sediada em Salvador (BA), ela inaugurou uma base de operações na região administrativa de Guará, no Distrito Federal (DF), injetando R$ 25 milhões na construção do espaço.

Com capacidade de armazenamento de 4.380 m³ e tecnologia de ponta, a expectativa é que a unidade comercialize aproximadamente 30 mil m³ de combustível por mês, otimizando a logística de distribuição e aprimorando o atendimento à crescente demanda da região.

Com a abertura da unidade em Guará, a Larco chega à sétima base própria para atender a esses mercados. Vale destacar que, em 2022, a empresa inaugurou uma base semelhante em Senador Canedo, cidade na Região Metropolitana de Goiânia.

Há 24 anos em atividade, o empreendimento conta com 36 operações em 16 estados brasileiros e no DF, além de uma rede de postos com mais de 200 estabelecimentos no Brasil.