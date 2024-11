Sete pessoas ficam feridas após grave colisão entre carros na GO-338

Vítimas foram encaminhadas por terceiros até um hospital da região

Paulo Roberto Belém - 15 de novembro de 2024

Veículos bateram frontalmente (Foto: Divulgação)

Sete pessoas ficaram feridas após dois carros colidirem frontalmente na tarde desta sexta-feira (15) na GO-338, na região de Quebra Rabicho, próximo à Jaranápolis, no Centro de Goiás.

Imagens do Corpo de Bombeiros mostram os dois veículos, um SUV e um leve, em lados opostos e com as partes frontais severamente danificadas.

Uma equipe de militares foi acionada e, no local, foram informados que todas as vítimas já haviam sido deslocadas até um hospital da região por terceiros.

Diante da situação, os bombeiros permaneceram no ambiente para fazer a segurança da área, considerando que a colisão ocorreu próximo a uma curva fechada.

A Polícia Militar Rodoviária foi chamada e esteve no endereço, encaminhando os veículos até um local seguro.

Não há informação sobre o estado de saúde das vítimas e nem o que motivou o acidente.