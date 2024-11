Conheça a carne suína que desmancha na boca, pode ser usada para bife e tem preço acessível

Publicada no canal do Youtube, receita promete impressionar pelo sabor e praticidade

Gabriella Pinheiro - 16 de novembro de 2024

(Foto: Reprodução/Youtube)

Uma receita de carne suína promete surpreender não só no sabor daqueles que a provam, como também é pode ser um prato obtido a preço acessível.

Publicada no canal do Youtube Chef Taico, a gravação mostra o preparo de uma paleta com apenas poucos ingredientes e de forma rápida e fácil.

Conheça a carne suína que desmancha na boca, pode ser usada para bife e tem preço acessível

Ingredientes

Paleta

Limão

Laranja

Cebolinha

Água

Óleo

Sal

Pimenta

O primeio passo é temperar a peça de carne com pimental, sal e o limão. Logo em seguida, mexa bem e, na sequência, pegue uma frigideira, acrescente óleo e ligue-a em fogo médio.

Ao longo do tempo, vá acrescentando um pouco de água e laranja. É necessário fazer umn adendo e colocar uma tampa durante o processo para garantir a fritura da paleta.

Vá virando a carne até que ela fique em um ponto bacana e em um dourado legal.

Depois, retire o excesso de caldo e coloque-o novamente na frigideira na panela, acrescentando a cebolinha, sal e uma pitada de pimenta. Assim, o prato estará pronto para consumo.

Veja o vídeo:



Se gostou desse conteúdo, leia também:

Teste: descubra qual ano mais feliz da sua vida a partir da data de nascimento

Advogada faz alerta para quem anda de avião com frequência no Brasil

Mulher ganha R$ 300 após descobrir que estava ficando com homem casado

Advogada revela qual o melhor dia da semana que quem quer sair da empresa deve pedir demissão

Médico aponta 4 coisas que aumentam demais as dores de cabeça (muita gente faz e não percebe)

Advogada lista 5 benefícios que o INSS não pode cortar (muitos aposentados e pensionistas não sabem)

⁠6 frases que jamais devem ser colocadas nos Status de WhatsApp

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e nas redes sociais e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!