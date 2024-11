Conheça a melhor carne para carne moída que equilibra sabor com preço em conta

Com ela, você faz de recheios de pastéis e refogados, até receitas mais elaboradas, como almôndegas e hambúrgueres

Denilson Boaventura - 17 de novembro de 2024

(Foto: Reprodução/ Youtube)

Quando o assunto é carne moída, a escolha do corte certo faz toda a diferença no sabor e na economia.

Uma das opções mais equilibradas nesse sentido é o acém, um corte muito versátil, amplamente utilizado na culinária brasileira.

Mas qual é o melhor corte para carne moída? Se você busca uma carne que equilibre sabor, textura e preço, está no lugar certo.

Vamos revelar o segredo para transformar qualquer receita em um sucesso sem pesar no bolso!

O acém se destaca por ser macio e ter a quantidade ideal de gordura para proporcionar um sabor marcante, sem exagerar na oleosidade.

Essa combinação o torna perfeito para uma variedade de pratos, desde preparos simples, como recheios de pastéis e refogados, até receitas mais elaboradas, como almôndegas, hambúrgueres caseiros e molhos de carne.

Outro ponto positivo do acém é o preço, geralmente mais acessível em comparação com cortes como patinho ou coxão mole.

Isso faz dele uma ótima escolha para quem deseja economizar sem abrir mão de uma carne de qualidade.

Na hora da compra, peça ao açougueiro para moer a carne na hora, pois isso garante mais frescor e controle sobre a quantidade de gordura.

Se preferir, você também pode pedir para ajustar o teor de gordura conforme a receita exige, deixando o preparo ainda mais personalizado.

Com o acém, você consegue unir sabor, praticidade e custo-benefício, tornando-o a escolha ideal para as receitas com carne moída.

