Homem morre ao brigar com dono de imóvel que invadiu residência enquanto ele fazia sexo, em Corumbá de Goiás

Vítima teria se irritado com chegada inesperada de dono do imóvel

Karina Ribeiro - 18 de novembro de 2024

Imagem mostra homem todo ensanguentado no chão, em Corumbá. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 34 anos, morreu em uma circunstância dentro do limite do imponderável, em Corumbá de Goiás, no início da madrugada desta segunda-feira (18).

Ele e a esposa, de 38 anos, estariam tendo relações sexuais dentro de um cômodo de uma casa onde alugam no Bairro Alto do Cristo, no município localizado a 80 km de Anápolis.

Em certo momento e por motivos ainda não revelados, o proprietário da residência teria entrado no local e pedido para que ambos deixassem a residência.

A vítima, em um ato de irritabilidade, conseguiu desacoplar o vaso sanitário e chegou a arremessar o objeto contra o dono do imóvel – ficando vários pedaços espalhados pelo chão. Na sequência, ele teria escorregado e caído em cima da cerâmica, se cortando consideravelmente.

Com a chegada das autoridades, homem já foi encontrado sem vida. Nas imagens, é possível observar o corpo nu com um grande volume de sangue espalhado pelo chão.

Assim, após atestado o óbito, o corpo ficou aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Civil (PC) deverá investigar o caso.