Melhor disk-cerveja de Anápolis: conheça história de amigos que avaliaram 70 estabelecimentos em 7 dias

Grupo de amigos avaliou diversas distribuidoras pela cidade com critérios específicos para montarem o ranking final

Davi Galvão - 18 de novembro de 2024

Imagem mostra copo de cerveja (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Há quem diga que as melhores ideias nascem em mesas de bares, entre os amigos. Verdade ou não, fato é que foi justamente durante um desses encontros que o anapolino Bruno Ribeiro Rodrigues, juntamente de mais quatro colegas, resolveram pôr fim a um dos maiores debates entre os boêmios de Anápolis: afinal, qual o melhor disk da cidade?

Porém, muito longe de um simples dilema de preferir um ou outro, o grupo resolveu colocar a mão na massa (e ao redor da latinha) e elaborar um sistema bastante complexo, levando em conta diversos fatores antes de dar a nota final e proclamar o grande vencedor.

Em entrevista ao Portal 6, Bruno destacou que os resultados, claro, não são oficiais. Não há nenhum compromisso de selo do Inmet, nem nenhum atestado do Procon. Tudo é fruto de uma ideia simples que os amigos vinham tendo há tempos.

“A gente gosta muito de se reunir, beber uma cervejinha, jogar conversa fora, mas a gente percebeu que sempre íamos para os mesmos um ou dois lugares da cidade, não só por costume como por não conhecer outros também. Daí, veio a ideia de experimentar a maior quantidade possível de distribuidoras e ver quais, de fato, compensavam”, contou o engenheiro, de 37 anos.

E assim, deu-se início à maratona dos 70 Disks em 7 Dias, na qual, como o nome bem sugere, os amigos se dividiram para avaliar e classificar as distribuidoras da cidade em uma semana.

“Para escolher em quais a gente iria, optamos por ir em avenidas e bairros mais conhecidos. A gente foi na Av. Universitária, na Fernando Costa, Pedro Ludovico, pelo bairro Jundiaí, no Recanto do Sol e os adjacentes […] não foram todos da cidade, mas foi o que conseguimos”, explicou.

Com relação à avaliação em si, Bruno detalhou quais critérios pesaram nas notas, sendo eles: preço, temperatura da cerveja, ambiente e atendimento. Cada uma das quatro categorias poderia ser avaliada de notas indo de 1 a 5.

“A gente ia, pedia sempre as mesmas cervejas, de três das marcas mais populares no mercado e anotava a temperatura, sendo 1 para quente e 5 para geladíssima; o preço, indo de muito barato até muito caro, além do atendimento e o ambiente”, detalhou.

Fatores como a presença ou não de banheiros, mesas, cadeiras e televisão, além do tratamento dos funcionários também eram diferenciais ao definir a pontuação. Uma das descobertas mais interessantes, segundo Bruno, foi o fato de que não necessariamente os estabelecimentos com as cervejas mais caras se saiam bem nos demais requisitos.

“Na verdade, os lugares mais caros, em média, oferecem uma qualidade de experiência inferior aos com um preço justo”, disse.

“A experiência foi muito boa, muito divertida, a gente conheceu muitos lugares, não foram todos, mas com certeza a gente pretende fazer alguma coisa assim de novo no futuro”, garantiu o engenheiro.

Sem mais delongas, o pódio das três melhores notas segundo a avaliação do grupo são: o Nevada Empório e a Mercearia das Bebidas dividem o primeiro lugar, ambos com 4,75 pontos. Em segundo lugar, as distribuidoras Alaska, Tropical e Distribuidora de Bebidas Staar Beer, no Parque Brasília, tiveram a nota de 4,50.

Fechando o pódio com o terceiro lugar, ficaram as distribuidoras Zero Grau, S.O.S Bebidas, Mirante, Disk Cerveja Pinguim, Disk Cerveja do Corró, Empório Carlão e Empório Conveniências, com nota 4,25.

Confira ranking do pódio:

1° lugar, com 4, 75 pontos:

Nevada Empório e Mercearia das Bebidas

2 º lugar, com 4,5 pontos:

Alaska, Tropical e Distribuidora de Bebidas Staar Beer

3º lugar, com 4,24 pontos:

Zero Grau, S.O.S Bebidas, Mirante, Disk Cerveja Pinguim, Disk Cerveja do Corró, Empório Carlão e Empório Carlão