Últimos dias para se inscrever em concurso de câmara municipal com salários de quase R$ 5 mil em Goiás

Seleção ocorre por meio de uma prova objetiva, prevista para ser realizada no dia 22 de dezembro

Samuel Leão - 18 de novembro de 2024

(Foto: Reprodução)

Faltam apenas três dias para o término das inscrições para o Concurso Público da Câmara Municipal de Uruana, no interior de Goiás. No total, foram ofertadas oito vagas, tanto para profissionais de nível fundamental quanto médio e superior.

O prazo máximo para participar se encerra nesta quarta-feira (21), e os cargos que integram o certame são auxiliar de secretaria, com duas vagas, controlador interno e gestor legislativo, ambos com uma vaga, secretário administrativo com três e também zelador, com apenas uma.

É necessária a comprovação do nível de escolaridade condizente com cada uma das ocupações. As jornadas de trabalho serão de 40 horas semanas, com salários que variam entre R$ 1.700 e R$ 4.700.

As taxas de inscrição também variam, indo de R$ 60 até R$ 100. Para conseguir a isenção da taxa, era necessário solicitar o benefício até o dia 7 de novembro, portanto, a opção já se encerrou.

A seleção ocorre por meio de uma prova objetiva, prevista para ser realizada no dia 22 de dezembro, além também das provas de títulos. Serão cobrados conteúdos de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais/atualidades e também conhecimentos específicos, condizentes com cada cargo e sinalizados no edital.

O certame tem validade de dois anos, podendo ser renovado por igual período. Para realizar a inscrição, acesse aqui o site da organizadora, enquanto neste link está disponível o edital.