Novo concurso público é lançado em Brasília para todos os níveis e salários de até R$ 10,8 mil

Certame conta com 82 vagas para início imediato, além de formação de cadastro de reserva

Augusto Araújo - 22 de novembro de 2024

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) anuncia a abertura de novo concurso público, com o objetivo de preencher 82 vagas para início imediato, além de formação de cadastro de reserva.

As oportunidades são para profissionais de nível médio/técnico e superior, com salários de R$ 4.426,60 a R$ 10.873,95.

Os cargos disponíveis são os seguintes:

Advogado (01)

Biólogo (01)

Engenheiro Agrimensor (01)

Engenheiro Ambiental (01)

Engenheiro Civil (09)

Engenheiro Eletricista (02)

Engenheiro Eletrônico (02)

Engenheiro Florestal (01)

Engenheiro Mecânico (05)

Engenheiro Químico (04)

Geógrafo (01)

Químico (01)

Administrador (04)

Analista de Sistemas (03)

Contador (01)

Economista (01)

Estatístico (01)

Pedagogo (01)

Técnico em Edificações (09)

Técnico de Saneamento (09)

Técnico de Telecomunicações (01)

Técnico Eletricista (05)

Técnico Eletrônico (02)

Técnico em Hidrologia (01)

Técnico Mecânico (04)

Técnico Químico (01)

Operador de Estação de Tratamento (04)

Assistente Administrativo (06)

As inscrições podem ser feitas por meio do site oficial do Cebraspe, entre os dias 08 e 27 de janeiro de 2025, mediante o pagamento de taxas entre R$ 71 e R$ 92.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para o dia 09 de março de 2025. Além disso, no dia 24 de agosto de 2025, serão realizadas a avaliação biopsicossocial e procedimento de heteroidentificação; prova discursiva; e teste de aptidão física (para o cargo de Operador de Estação de Tratamento).

Para mais informações relativas ao concurso público, leia o edital.