Curso de especialização gratuito e a distância abre inscrições para todo o país

Modalidade tem como objetivo capacitar profissionais para atuarem de forma integrada nas áreas de educação e saúde

Gabriella Pinheiro - 26 de novembro de 2024

(Foto: Arquivo / Agência Brasil)

A Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) está com as inscrições abertas e com diversas vagas para o Curso de Especialização em Educação Permanente: Saúde e Educação em uma Perspectiva Integradora.

São 280 oportunidades disponíveis para áreas de saúde e educação e destinadas para os profissionais que buscam formar atores qualificados para desenvolver e implementar processos de trabalho referenciados na Educação Permanente.

A modalidade tem como objetivo capacitar profissionais para atuarem de forma integrada nas áreas de educação e saúde, realizando ações estratégicas e aumentando o pensamento crítico para processos educativos contínuos.

As vagas são para os polos de Alto Paraíso (35); Barras (35); Canguçu (35), Foz do Iguaçu (35); Jardim Esmeralda (70), Orós (35) e Sabará (35). As inscrições podem ser feitas por meio do site da instituição até 20 de dezembro.

A seleção acontece por meio de avaliação do currículo vitae e da carta de intenção.

Mais informações estão disponíveis no edital.

