Está acabando prazo para inscrição de três concursos públicos do Ministério Público de Goiás

Também há auxílio-creche e auxílio alimentação. Vagas são par Paraúna, Piracanjuba e Santa Helena de Goiás

Paulo Roberto Belém - 01 de dezembro de 2024

Restam poucos dias para o término das inscrições de três concursos públicos do Ministério Público de Goiás (MP – GO) que têm objetivo de contratar secretários auxiliares em três comarcas distintas.

As inscrições terminam no próximo dia 6, exclusivamente via internet por meio do site do MP, mediante o pagamento da taxa no valor de R$ 62,02.

As vagas são para as cidades de Paraúna, Piracanjuba e Santa Helena de Goiás e terão salários de R$ 3.910,20 por mês, além de auxílio-alimentação; auxílio-transporte e auxílio-creche e a carga horária será de 40 horas semanais.

A escolaridade exigida é o ensino fundamental completo. Os interessados também devem ter idade mínima de 18 anos.

No que diz respeito à classificação dos candidatos inscritos será composta por prova objetiva, discursiva e redação, além da avaliação de títulos.

Para Paraúna e Santa Helena, as provas estão previstas para 13 de abril de 2025. Já para Piracanjuba, exame será no dia 23 de fevereiro de 2025

Nas provas, terão questões de língua portuguesa, matemática, história do Brasil, geografia, informática básica, legislação aplicada ao ministério público do estado de Goiás, conhecimentos gerais e específicos.

O prazo de validade dos Concursos Públicos será de dois anos, contados da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.