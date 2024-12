Divulgada regras para turistas que pretendem passar Révellion em Pirenópolis

Será proibido o uso de som automotivo, caixas de som portáteis, coolers, caixas de isopor dentre outros itens durante as festividades

Davi Galvão - 13 de dezembro de 2024

(Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Pirenópolis anunciou como será o funcionamento do Centro Histórico da cidade durante a virada do ano. Foi comunicado que o trânsito na região será interditado a partir das 10h do dia 30 de dezembro de 2024, com reabertura prevista para as 10h de 1º de janeiro de 2025.

A alteração visa garantir a segurança de moradores e visitantes, além de preservar o patrimônio histórico, cultural e ambiental durante as festividades de Réveillon, que atraem milhares de pessoas.

A Prefeitura recomenda que os visitantes utilizem táxis, vans ou aplicativos de transporte, deixando os veículos particulares em pousadas ou estacionamentos privados. Ainda, como alerta, destacou que a fiscalização será intensificada, com atenção especial a motoristas que estacionarem em locais proibidos ou obstruírem garagens.

Durante o período de interdição, será proibido o uso de som automotivo, caixas de som portáteis, coolers, caixas de isopor, além da montagem de churrasqueiras e acampamentos em áreas públicas. Além disso, não será permitida a circulação com garrafas ou recipientes de vidro, a fim de evitar acidentes.

Ambulantes também estão proibidos de comercializar produtos no Centro Histórico, e comerciantes locais devem planejar seus carregamentos, pois o carregamento e a descarga de mercadorias estarão suspensos entre 30 de dezembro e 1º de janeiro no perímetro interditado.