Alunos da rede pública de educação poderão se candidatar a curso de inglês gratuito; veja como

Data limite é até dia 20 de dezembro

Thiago Alonso - 15 de dezembro de 2024

Casa Thomas Jefferson, em Goiânia. (Foto: Divulgação)

A escola de língua inglesa Casa Thomas Jefferson anunciou que o processo seletivo para bolsas do ano letivo de 2025 está se encerrando.

As inscrições chegam ao fim já na próxima sexta-feira (20) e devem ser realizadas por meio do site da instituição.

As vagas são destinadas para as modalidades presenciais Júnior e Teens, para alunos matriculados entre o segundo e o oitavo ano do ensino fundamental em escolas públicas.

Também são ofertadas oportunidades para a categoria Everyday English, voltada para estudantes a partir de 16 anos. As aulas destinadas a este nível serão ministradas de forma online.

A iniciativa tem como principal foco distribuir bolsas parciais e integrais para jovens e adolescentes que tenham vontade de dominar a língua inglesa, mas que, por causa de dificuldades financeiras, não possuem oportunidades.

Por isso, os candidatos deverão se inscrever mediante a análise da renda familiar, além de preencher alguns requisitos.

O resultado dos candidatos aptos a receberem a bolsa de estudo será divulgado no dia 22 de janeiro, por meio do site da Casa Thomas Jefferson.

Os selecionados receberão uma notificação por e-mail, onde serão informados sobre o passo a passo para a realização da matrícula.

Para mais informações, leia os respectivos editais na plataforma online da instituição.