Curso de espanhol gratuito e a distância abre inscrições para todo o Brasil

Aprovados receberão certificado de conclusão, sem custo

Gabriella Pinheiro - 15 de dezembro de 2024

(Foto: Reprodução/Agência Brasil/EBC)

Os interessados em se inscrever no curso espanhol gratuito e a distância devem se apressar. Isso porque o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) está com as inscrições abertas em todo Brasil.

Conforme salientado, quem garantir a vaga e terminar os conteúdos e avaliações até 31 de janeiro, receberá um certificado gratuito.

O curso tem carga horária de 30 horas e abrange os temas: Saludos y despedidas, alfabeto, pronombres personales, verbos ser, estar, vivir y llamarse; Profesiones, los artículos definidos, los pronombres interrogativos y exclamativos, los números cardinales, verbo ‘tener’; Origen y la nacionalidad, los artículos indeterminados, los sustantivos, identificar adjetivos, las reglas de pluralización de palabras, conocer los numerales ordinales.

As inscrições podem ser feitas de forma exclusivamente online, por meio do Moodle, até 31 de dezembro. Assim que a matrícula for confirmada, a pessoa já pode começar a estudar o conteúdo.

A disciplina é totalmente online e não requer nenhum encontro presencial, podendo ser feita por pessoas de diferentes partes do Brasil. Basta que elas tenham compreensão de leitura, escuta em língua portuguesa e acesso a computador com internet, recurso de áudio e vídeo.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e nas redes sociais e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!