Alok faz doação de R$ 1 milhão para novo hospital do câncer em Goiânia

Complexo Oncológico de Referência no Estado de Goiás (Cora) será primeiro hospital público no estado totalmente dedicado ao tratamento contra o câncer

Natália Sezil - 18 de dezembro de 2024

Instituto Alok já é padrinho do Cora desde 2023. (Foto: Reprodução e Divulgação)

O DJ Alok doou R$ 1 milhão para o Complexo Oncológico de Referência no Estado de Goiás (Cora), que deve ser inaugurado em 2025 como um dos maiores centros de tratamento do câncer no Brasil.

A doação foi feita por meio do Instituto Alok, fundação sem fins lucrativos criada pelo artista em 2020, que é apoiadora do hospital desde 2023. O donativo é destinado ao “Lar dos Artistas do Amor”, complexo integrado ao hospital que receberá os pacientes da nova ala pediátrica, junto a seus familiares.

“Essa parceria é motivo de grande alegria, e espero que ela se torne, também, um convite para que outros artistas participem dessa corrente do bem”, afirmou o artista.

Ao realizar a doação, ele também destacou a forte ligação que tem com Goiânia: “Foi onde nasci e criei muitas memórias e lembranças, sempre com o desejo de fazer algo pela cidade onde sou sempre muito bem recepcionado”.

O Cora tem como objetivo ser o primeiro hospital público do estado totalmente dedicado ao tratamento contra o câncer, portanto, deve atender integralmente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A unidade recebeu investimento de R$ 424,71 milhões, revertidos em 148 leitos de internação, ala de prevenção, centro cirúrgico, centro de imagem, farmácia e infusão quimioterápica.

Além disso, a estrutura, que conta com 44,7 mil m2, também deve realizar procedimentos de alta complexidade, como transplante de medula óssea. A instituição será gerida pelo Dr. Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor, em Barretos.