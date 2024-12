Motorista foge após bater e matar motociclista na BR-060 em Anápolis, mas placa fica presa no local

Vítima passava pela região do km 101, por volta das 23h30, quando foi atingida na traseira pelo outro veículo

Samuel Leão - 19 de dezembro de 2024

Acidente aconteceu pouco depois do trevo do Daia. (Foto: Reprodução)

Ao trafegar pela BR-060, na noite da quarta-feira (18), um carro provocou um acidente que matou um motociclista, de 56 anos, que também circulava pela rodovia. O caso aconteceu no perímetro urbano de Anápolis.

A vítima passava pela região do km 101, pouco depois do trevo do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), em sentido à Goiânia, por volta das 23h30, quando foi atingida na traseira pelo outro veículo. Com o choque, ele foi lançado ao chão e sofreu ferimentos graves.

Ele não possuía habilitação, e a motocicleta também estava sem a documentação devida. Apesar das tentativas de resgate, o homem acabou morrendo ainda no local do acidente.

Já o motorista do carro envolvido abandonou o local, saindo em fuga – mas a placa do próprio carro presa às ferragens. Portanto, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) tiveram êxito em identificá-lo.

A ocorrência foi repassada à Delegacia de Crimes de Trânsito de Anápolis (Dict) e deverá ser investigada.