Rio Vermelho Atacadista lança promoções imperdíveis de Natal durante 5 dias

Entre os dias 20 e 24, todos os setores estarão com descontos jamais vistos para fechar o ano com chave de ouro

Gabriella Licia - 19 de dezembro de 2024

Rio Vermelho Atacadista, localizado na antiga Pecuária. (Foto: Reprodução)

O espírito natalino já chegou ao Rio Vermelho Atacadista, e com ele, as melhores promoções para encher a mesa de sabor sem pesar no bolso.

Ao Portal 6, a empresa explicou que, entre os dias 20 e 24 de dezembro, as lojas estarão recheadas de descontos especiais em produtos de hortifruti, bebidas e frios, garantindo a ceia completa.

Para quem não abre mão da mesa de frutas, as notícias são boas! Isso porque o setor do hortifruti estará incrível e com preços melhores ainda.

Além disso, todo o setor de frios e laticínios de alta qualidade estarão com descontos que são verdadeiros presentes de Natal. E para brindar as festividades, o setor de bebidas trará ofertas incríveis em sucos, refrigerantes e itens alcoólicos, perfeitos para celebrar com alegria.

Para não perder nenhuma novidade, não deixe de acompanhar as redes sociais do Rio Vermelho Atacadista. Lá, é possível encontrar mais detalhes das promoções em posts no feed e stories. É a oportunidade ideal para garantir tudo o que precisa para o Natal.

As duas unidades da rede – no bairro Maracanã e na Avenida Pedro Ludovico – estão preparadas para receber os anapolinos com uma grande variedade de produtos e um atendimento de excelência. Mas atenção: com essas promoções, as lojas prometem ficar movimentadas, então aproveite para antecipar suas compras e evitar filas.

E tem mais! Para facilitar ainda mais, o aplicativo oficial do Rio Vermelho Atacadista continua disponível para quem prefere planejar suas compras com antecedência. Lá, você pode conferir as ofertas, calcular a economia com o ‘poupômetro’ e garantir uma experiência de compras rápida e prática. O app está disponível para Android e iOS.

Neste Natal, faça parte do time que economiza sem abrir mão da qualidade!