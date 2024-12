Governo de Goiás divulga data limite para desconto de 8% no IPVA 2025; saiba detalhes

Desconto ainda teve um aumento de 1% em relação à 2023

Samuel Leão - 20 de dezembro de 2024

Imagem mostra filas de carros em Goiânia. (Foto: Secom/Governo de Goiás)

Já foi divulgado, pelo Governo de Goiás, o cronograma de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) do próximo ano. O lançamento ocorreu na quinta-feira (19), e foi realizado pela Secretaria de Economia.

Nele, foi especificado que a data limite, para os motoristas conseguirem um desconto de 8% na parcela única, ou para iniciar o parcelamento, ficou fixada no dia 15 de janeiro. O desconto teve um aumento de 1% em relação à 2023.

Houve também uma alteração nas datas de pagamento ao longo do ano que, antes, se davam em dias diversos e, agora, ocorrerão sempre no dia 15 de cada mês. Segundo a gestão, isso teria sido decidido para “facilitar a memória do contribuinte”.

Entretanto, quando o dia cair em um final de semana ou feriado, basta pagar no dia útil subsequente. Para as placas terminadas em 1 e 2, o limite de parcelamento será em 9 vezes, enquanto para aquelas terminadas em 3 e 0, serão 10.

Isso ocorre porque, no mês de setembro, há o limite para a renovação do Licenciamento Anual dos Veículos para aqueles terminados em 1 e 2, segundo o Conselho Nacional de Trânsito (Cotran).

Você pode conferir o calendário na imagem abaixo ou obter mais detalhes no site da Secretaria da Economia e no Diário Oficial do Estado (DOE). Ainda foi pontuado que deve ocorrer uma diferenciação pequena, em relação aos valores de IPVA do último ano, visto que a tabela FIPE – que norteia o valor venal de veículos – registrou uma redução média de 0,35% no preço médio dos veículos usados do país.

Entre as caminhonetes e utilitários, a redução ficou na média de 3,38%, enquanto automóveis tiveram 1,76%. Entre os veículos de grande porte, os caminhões terão um reajuste de 3,81%.

Ainda vale pontuar que cerca de 12 mil pessoas, que se enquadram no público PCD, têm isenções nas tarifas. Existem também 2,5 milhões de veículos com 15 anos ou mais que recebem a mesma isenção.

Por fim, há também a redução do imposto à metade para carros populares (veículos até mil cilindradas e motocicletas até 125 cc) e descontos para participantes do Programa Nota Fiscal Goiana, que variam de 5% a 10%. Portanto, a frota tributável atinge 2 milhões de veículos.