Salário mínimo em 2025: valor para o próximo ano é atualizado

Reajuste impacta trabalhadores, benefícios previdenciários, BPC e abono PIS/Pasep

Isabella Valverde - 20 de dezembro de 2024

(Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O Congresso Nacional aprovou, no dia 18 de dezembro, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2025, que prevê um salário mínimo de R$ 1.502,00.

O cálculo foi baseado na política atual de valorização do piso nacional, considerando dois fatores principais: o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), acumulado entre dezembro de 2023 e novembro de 2024, e o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2023.

Apesar do valor aprovado na LDO, trata-se de uma estimativa preliminar, já que os dados econômicos ainda não foram consolidados. Além disso, a proposta segue para sanção presidencial, com possibilidade de alterações no valor final.

O pacote fiscal, aprovado pelo Congresso e em análise para sanção presidencial, pode limitar o aumento do salário mínimo nos próximos anos.

Segundo as novas diretrizes, o reajuste do piso precisará estar alinhado ao teto de crescimento das despesas primárias, que é de 2,5% ao ano.

Isso significa que o salário mínimo continuará sendo corrigido acima da inflação, mas com limites estabelecidos.

De acordo com cálculos preliminares, o valor para 2025 pode chegar a R$ 1.518,00, cerca de R$ 10,00 a menos do que o valor calculado pela regra atual de valorização.

A proposta busca equilibrar o controle de gastos públicos e a valorização do piso nacional.

O reajuste do salário mínimo afeta diretamente os trabalhadores que recebem o piso nacional, benefícios previdenciários como aposentadorias, pensões e auxílios (doença, acidente e reclusão), o valor do Benefício de Prestação Continuada (BPC), equivalente ao salário mínimo, e o teto do abono PIS/Pasep, que será reajustado de acordo com o novo piso.

Além disso, o controle do reajuste está alinhado com a política fiscal do Ministério da Fazenda, que prevê uma economia de pelo menos R$ 5,2 bilhões nos próximos anos.

O valor final do salário mínimo para 2025 deve ser oficializado até o início de janeiro do próximo ano, após a sanção presidencial da LDO e do pacote fiscal.

Mais informações serão divulgadas pela equipe do Governo Federal em breve.